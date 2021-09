Ubåtstriden: Stoltenberg ber Nato-landa løfte blikket

utenriks

Australias vraking av ein fransk ubåtkontrakt verd fleire hundre milliardar kroner har sendt sjokkbølgjer gjennom det transatlantiske samarbeidet. USA, Storbritannia og Australia kunngjorde onsdag eit nytt strategisk partnarskap, og Frankrike vart ikkje orientert undervegs – verken om samarbeidet eller vrakinga av ubåtsalet.

Avtalen sikrar Australia atomdrivne ubåtar frå USA og Storbritannia i staden for dieseldrivne frå Frankrike. Franskmennene kjenner seg svikne, og EU-toppar har gått hardt ut mot USA, men Nato-generalsekretæren vil ikkje ta side i saka.

– Eg forstår fullt ut skuffelsen til Frankrike. Samtidig er Nato-landa samde om det store biletet i dei store utfordringane vi står overfor. Det må vi stå samla om, seier Stoltenberg i eit intervju med nyheitsbyrået AP.

Frankrike har kalla heim ambassadøren sin frå USA, og analytikarar meiner Nato står svekt igjen etter ubåtkrangelen som oppstod.

– Treng å stå saman

Stoltenberg seier han er trygg på at Frankrike, Storbritannia og USA vil finne ein veg framover som sørgjer for at striden ikkje skaper problem for alliansen.

– For vi ser alle behovet for at allierte står saman og held fram med å modernisere og tilpasse Nato, seier han.

Ubåtsaka har like fullt ført til uro i det 72 år gamle forsvarssamarbeidet, som verdset konsensus og vart danna med mål om å unngå slike konfliktar.

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly beskreiv tysdag hendinga som eit «tillitsbrot mellom allierte og eit strategisk vendepunkt». Utanriksministrar i EU har uttrykt solidaritet med Frankrike i saka.

Australia seier avtalen handla om å verne dei strategiske interessene sine i lys av den veksande sjølvtryggleiken til Kina. Storbritannia og USA har insistert på at ubåtstriden ikkje vil påverke forholdet landa har til Frankrike, og statsminister Boris Johnson har sagt at avtalen ikkje er «noko som nokon treng å bekymre seg for og spesielt ikkje dei franske vennene våre».

Meir militært sjølvstende i EU?

Episoden, som kom få veker etter den kaotiske tilbaketrekkinga frå Afghanistan, har gjort at spørsmålet om større militært sjølvstende i Europa igjen er aktuelt.

EUs ministrar diskuterte nyleg danninga av ein ståande styrke på om lag 5.000 soldatar som kan bli sende ut i kriser, som til dømes evakueringa frå Afghanistan.

Dette liknar tidlegare forslag frå Tyskland og Frankrike, som har vorte møtt med motstand frå enkelte andre Nato-medlemmer og EU-land.

Stoltenberg ønskjer velkommen ei større investering i forsvar frå europeiske land, men «ikkje som noko som skjer utanfor Nato, men innanfor».

– Alle forsøk på å svekkje det transatlantiske bandet mellom Europa og Nord-Amerika vil ikkje berre svekkje Nato, det vil splitte Europa. Vi har ein samla styrke, og vi må gjere mesteparten tilgjengeleg for Nato, seier Stoltenberg.

Skal framleis kjempe mot terrorisme

I oktober 2001, få veker etter 11. september-angrepa, hjelpte USA og andre vestlege land ein allianse av krigsherrar og opprørarar til makta i Afghanistan.

Taliban vart styrta frå makta, men 20 år seinare tok islamistgruppa igjen over kontrollen. I den kaotiske tilbaketrekkinga i august vart over 100.000 menneske flogne ut av Afghanistan. Fleire terrorangrep retta mot evakueringsarbeidet kosta minst 160 afghanarar og 13 amerikanske soldatar livet.

Medan Nato ser på kva alliansen kan lære av krigen og avslutninga av han, seier Stoltenberg at alliansen samtidig må vere budd på å kjempe mot internasjonal terrorisme. Men, legg han til, Nato må «tenkje grundig gjennom måla med oppdraget».

– Og også forstå at di meir vi er i stand til stabilisere land utan å sende tusenvis av soldatar til eit kampoppdrag, dess betre.

Biden: Nato er heilagt

Tidlegare tysdag omtalte USAs president Joe Biden Nato som «heilagt» i talen sin til FNs hovudforsamling.

Han prøver, trass friksjonen dei siste månadene, å betre forholdet til alliansen etter fleire år med Donald Trumps «USA først»-tilnærming til utanrikspolitikken.

Stoltenberg seier han ønskjer velkommen USAs «auka engasjement» i alliansen.

