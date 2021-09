USAs sentralbank kjem truleg ikkje med rentesignal enno

utenriks

Stalltipset frå økonomane går ut på at sentralbanken vil liggje lågt med nye beskjedar rundt den forventa bremsinga av inflasjonen.

Den siste inflasjonsstatistikken frå førre veke viste ei litt meir dempa utvikling. Den årlege prisauken frå august i fjor til august i år var på 5,3 prosent, men prisveksten minka frå juli til august i år.

Også arbeidsmarknadstala som kom førre veke, var svakare enn venta. Smittespreiing av deltavarianten av koronaviruset skaper uro rundt den økonomiske utviklinga. Totalt sett meiner økonomar at det vil gjere at sentralbanken kjem til å sitje roleg i båten ei stund til.

Derimot kan Federal Reserve komme med eit tydelegare signal om renteauke neste år. Prisinga som ligg inne i rentemarknadene akkurat no, legg opp til ein første renteauke mot slutten av neste år.

Etter det førre rentemøtet i juni såg ikkje Federal Reserve for seg noka renteheving før i 2023, og at det då ville vere snakk om to rentehopp. Tidlegare har sentralbanken uttalt at han ikkje rekna med renteheving før i 2024.

(©NPK)