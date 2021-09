Solberg held Noregs hovudinnlegg i FN natt til torsdag

utenriks

Solberg og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i desse dagar i New York for å delta på høgnivådelen av FNs hovudforsamling. Men medan Eriksen Søreide blir i New York ut veka, reiser Solberg tilbake til Noreg allereie onsdag kveld.

Solberg skulle opphavleg halde Noregs hovudinnlegg fredag, digitalt frå Oslo. Men på grunn av endringar i programmet, er Noregs hovudinnlegg flytta fram til natt til torsdag norsk tid, opplyser UD til NTB.

Innlegget til Solberg blir derfor spelt inn på førehand og sendt i opptak under generaldebatten.

(©NPK)