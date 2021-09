Nederlandsk domstol seier politiet kan sjekke folk på basis av etnisitet

utenriks

Borgarrettsgrupper varslar at rettsavgjerda blir anka.

Rettsavgjerda kom etter at to personar gjekk til sak fordi dei hevda at dei vart plukka ut til ekstra kontroll på grunn av hudfargen sin.

Ein av dei, Mpanzu Bamenga, som er fødd i Kongo og er medlem av bystyret i Eindhoven, seier han vart plukka ut etter ei flyging frå Roma fordi «han ikkje såg nederlandsk ut».

– Kvar gong eg kjem heim til landet mitt, Nederland, blir eg stoppa på grunn av etnisiteten min, seier han og legg til at avgjerda til domstolen er svært skuffande og at han vil forfølgje saka vidare.

Domstolen kom fram til at etnisitet kan vere eitt kriterium for kontroll ved flyplassar og grenseovergangar, men ikkje det einaste.

