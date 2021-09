utenriks

Øvstkommanderande til det russiske militæret, Valerij Gerasimov, og den amerikanske motparten hans, Mark Miley, hadde eit konstruktivt møte, opplyser det russiske forsvarsdepartementet.

Dei to diskuterte korleis «risikoen for hendingar under militære øvingar» kan reduserast, i tillegg til andre emne. Truleg vart tilbaketrekkinga frå Afghanistan diskutert. Russland har kritisert USA for korleis det vart utført.

