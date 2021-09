Evergrande har inngått betalingsavtale

utenriks

I ei fråsegn til børsen i Shenzhen melder Evergrandes eigedomsselskap Hengda at det er forhandla fram ein avtale om å betale renter verd 232 millionar yen, tilsvarande 36 millionar dollar.

Avtalen med dei kinesiske obligasjonseigarane sikrar at selskapet kan betale eitt av avdraga sine.

Selskapet har ei gjeld på meir enn 300 milliardar dollar, og det har vore høgst usikkert om det kan betale for seg. Det er heller ikkje sikkert at kinesiske styresmakter klarer å hindre at selskapet går under, noko som vil gi store ringverknader, ifølgje ekspertar.

Evergrande forsikra tysdag at selskapet kjem til å overhalde betalingsforpliktingane sine overfor investorar, partnarar og finansielle institusjonar.

(©NPK)