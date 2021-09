Brasils helseminister fekk påvist koronasmitte i New York

utenriks

Helseministeren, som har vorte vaksinert mot korona, er den andre i det brasilianske følgjet som har fått påvist smitte. 55-åringen skal vere i isolasjon i USA, sjølv om resten av delegasjonen har drege tilbake til Brasil.

Queiroga skriv på Twitter at det går bra med han og at han skal halde fram med å handtere pandemien i Brasil frå isolasjon.

Presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, som ikkje er vaksinert, fekk merksemd for at han tok få forholdsreglar under New York-besøket. Presidenten fekk påvist smitte i fjor.

