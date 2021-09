Augevitne: Tigray-opprørarar skaut sivile og fyrte av granateld mot landsbyar

utenriks

Den regionale regjeringa i Amhara har karakterisert valdshendingar tidlegare i september i og rundt landsbyen Kobo som ein massakre. Frigjeringshæren til tigrayfolket (TPLF) har fleire gonger avvist skuldingar om at dei har angripe sivile i krigen i Nord-Etiopia.

Augevitne seier at valden blussa opp 9. september i landsbyen Gedemeyu, sju kilometer sør for Kobo. Innbyggjarane skal ha kjempa tilbake mot TPLF-krigarane, som ransaka heimar for våpen, og dreiv dei ut av landsbyen. TPFL-opprørarane skal då ha angripe sivile på flukta nordover, og dagen etter gjennomført fleire angreip, ifølgje AFP.

– Dei drap bønder og sesongarbeidarar som kom til området frå nærliggjande område, seier eit augevitne til AFP. Fleire andre seier dei har sett øydelagde bygningar og fleire drap.

