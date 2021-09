Apati og håpløyse før valet i Irak

utenriks

23 år gamle Sajad, som sit saman med vennene sine på ein kafé i Bagdad, bryr seg fint lite om valet på ny nasjonalforsamling 10. oktober.

– Eg ser plakatane til politikarane i gata, men eg kjenner ikkje namna eller kva dei står for, seier Sajad.

– Eg trur eigentleg at alle har det same programmet: Vi skal gjere ditt, vi skal gjere datt. Det er berre tomme løfte, seier han hånleg. Vennegjengen nikkar samstemt.

Tiår med krig og opprør

Irak er på veg ut av nesten to tiår med krig og opprør etter at dei USA-leidde styrkane invaderte landet i 2003 og diktatoren Saddam Hussein vart styrta. Amerikanarane lova å bringe fridom og demokrati til irakarane, men utviklinga i landet vart heller prega av konflikt, politisk vanstyre og økonomisk naud.

Befolkninga er i dag desillusjonert. Politikarane blir rekna som både udyktige og korrupte.

Mohammed er siviløkonom. Han jobbar i ein butikk som sel oliven- og mandeloljer. Han trur ikkje at valet vil endre nokon ting.

30-åringen tenkjer framleis ikkje på ekteskap. Til det er dei økonomiske problema for store.

– Styresmaktene gir meg ikkje eingong dei mest grunnleggjande tenestene. Kvifor skulle eg då bry meg med å stemme, spør han. Han viser mellom anna til dei daglege straumbrota.

– Og ingen vegar i nabolaget mitt har vorte asfalterte sidan 2003, legg han til. Som mange andre irakarar vil han ikkje oppgi sitt fulle namn når han snakkar om politikk.

Dei same fraksjonane

I den valkrinsen han tilhøyrer i Bagdad, kjenner han til to av fem kandidatar. Men han har ikkje teke seg bryet med å sjekke valløfta deira.

– Dei politiske fraksjonane har stort sett vore dei same sidan 2003. Det einaste som endrar seg, er ansikta, seier han.

Han fordømmer den rotfesta klientelismen i Irak, altså når politiske leiarar utnyttar posisjonen sin til å gi folk ulike gode – i byte mot stemmer.

– Dei einaste som stemmer, er dei som er lova jobb, eller dei som stemmer på folk som står dei nær på ein eller annan måte, seier han.

Mange heimesitjarar

Sajad, som jobbar i eit medieproduksjonsselskap, seier at han ikkje har nokon planar om å stemme.

Det er frykt for at mange av dei 25 millionane stemmeføre i Irak følgjer dømet hans. Valdeltakinga kan komme til å falle under oppslutninga på 44,5 prosent ved førre val i 2018.

Partia prøver å tiltrekkje seg merksemda til folk i gater og torg. Dei held valmøte og får kjende personlegdommar til å møte opp for å tiltrekkje merksemd. Dei hengjer plakatar og banner over alt.

Men alt i alt er det lite trykk i valkampen. Irakarar flest har meir enn nok med å handtere sin eigen kvardag prega av økonomisk krise. Ei krise som har vorte kraftig forsterka av pandemien og låge oljeprisar.

Valet vart flytta fram

Valet var opphavleg planlagt til 2022, men statsminister Mustafa al-Kadhemi påskunda det med eit år.

Påskundinga var ei innrømming til protestrørsla som braut ut hausten 2019 – driven av sinne mot korrupsjon, skyhøg ungdomsarbeidsløyse og mangelfulle offentlege tenester.

Ny vallov

Ei ny vallov har utvida talet på valkrinsar og gjer det mogleg for folk å stemme på individuelle kandidatar – ikkje berre på lister. Nasjonalforsamlinga består av 329 plassar, og 25 prosent av plassane er reserverte for kvinner.

Men trass i endringane ligg det an til at dei tradisjonelle og mektige blokkene beheld makta si.

Blant dei er den sjiamuslimske militsgruppa til Hashed al-Shaabi og rørsla til den sjiamuslimske leiaren Moqtada Sadr.

Eit samfunn prega av apati

Statsvitar Marsin Alshamary meiner det er vanskeleg å føreseie kven som stikk av med sigeren. Han seier at valet blir halde i eit klima av apati og fortviling.

– Dei fleste trur ikkje at valet vil endre noko, seier Alshamary, som er forskar ved det amerikanskbaserte Belfer Center for Science and International Affairs.

– Valdeltakinga går nedover for kvart val. I 2018 var det veldig dårleg frammøte. Det blir høgst sannsynleg endå lågare i år, seier han.

Apatien vaks etter at protestrørsla i 2019 førte til svært få endringar.

Mange aktivistar vart dessutan drepne, kidnappa eller skremde til å teie. Ingen har teke på seg ansvaret for valden, og ingen har vorte stilte til ansvar.

28 år gamle Ali seier at han ikkje vil stemme – fordi han ikkje vil vere medskuldig i «kriminaliteten valet representerer».

– Valet blir ikkje transparent. Det er pengane og våpena som rår. Det er dei som har våpena og pengane, som vil vinne, meiner han.

(©NPK)