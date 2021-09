Analytikar om Kinas nye linje: Sterkt signal om global kollaps for kol

utenriks

Det kan vere byrjinga på slutten for kol.

– Kunngjeringa er eit sterkt signal om kollapsen globalt for kol. Kina er den viktigaste finansieringskjelda for nye kolkraftverk i verda, og erkjenninga av at kol ikkje lenger er bra, er viktig, seier Durand D'Souza i tankesmia Carbon Tracker, ifølgje Time Magazine.

Kolkraftverk har vore ein viktig del av Kinas belte- og vegprosjekt, Xis visjon om ein ny silkeveg. I det sambandet har Kina finansiert hundrevis av kolkraftverk frå Filippinane til Egypt.

Endringa er allereie på veg. Kina finansierte ingen kolkraftverk hittil i 2021, så kunngjeringa er eigentleg berre ei formalisering av noko som alt er på gang.

Kina sjølv er likevel framleis sterkt avhengig av kol som energikjelde og er det største utsleppslandet i verda. Landet stod for 53 prosent av kolenergien i verda i 2020, ifølgje tankesmia Ember.

Kina planlegg òg å byggje 43 nye kolkraftverk og 18 nye masomnar før dei startar nedtrappinga av kol frå 2026. Utsleppsmålet til Kina er at toppen skal nåast i 2030, og at landet skal bli karbonnøytralt i 2060.

