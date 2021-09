Sosialdemokratleiinga krympar få dagar før valet i Tyskland

utenriks

SPD under leiing av Olaf Scholz, som no er visestatsminister og finansminister i koalisjonsregjeringa til Angela Merkel, held seg på ei oppslutning på 25 prosent i den nye meiningsmålinga Forsa-instituttet har gjort for RTL/n-tv.

Samtidig rykkjer CDU/CSU med Armin Laschet, arvtakaren til Merkel, fram 1 prosentpoeng til 22 prosent oppslutning.

SPD har gjennom valkampen lege føre CDU/CSU på meiningsmålingane, men no kan det tyde på at det blir ein jamnare kamp mellom dei to statsministerkandidatane før valet på søndag.

SPDs leiing over CDU/CSU har ifølgje målinga på tysdag vorte halvert dei siste to vekene, frå 6 prosentpoeng til 3 prosentpoeng.

Partiet Dei Grøne ligg uendra på 17 prosent med kandidaten Annalena Baerbock.

Laschet, Scholz og Baerbock møtte kvarandre og dei andre partileiarane i Forbundsdagen til ein siste partileiardebatt torsdag.

