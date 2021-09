Macron vil samarbeide med India

utenriks

Macrons telefonsamtale med Modi fann stad på eit tidspunkt då Frankrike framleis er i harnisk over at Australia braut ein kontrakt om bygging av ubåtar og i staden signerte ein kontrakt med USA.

Amerikanske tenestemenn seier at president Joe Biden gjerne vil snakke med Macron på telefon for å redusere spenninga etter at Frankrike kalla tilbake ambassadørane frå USA og Australia.

I samtalen med Modi forsikra Macron om at Frankrike vil jobbe for Indias strategiske autonomi som grunnlag for eit nært forhold.

