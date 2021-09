Kuppforsøk i Sudan blir knytt til tidlegare president Bashirs tilhengjarar

utenriks

– Det har skjedd eit mislykka kuppforsøk, og folk bør stå imot dette, sa ein talsperson for regjeringa til ein statleg TV-kanal i Sudan tysdag morgon.

– Alt er under kontroll, fortalde ein regjeringsmedlem på Facebook.

Ifølgje styresmaktene skal både militære offiserar og sivile med band til tidlegare president Omar al-Bashir stå bak forsøket. Informasjonsminister Hamza Baloul seier at dei ansvarlege er «fått under kontroll», og at dei var tilhengjarar av det førre regimet.

Ei styresmaktskjelde har fortalt AFP at forsøket gjekk ut på å overta bygningen til det statlege mediehuset i Omdurman, men at kuppmakarane ikkje lukkast.

Sudan har vore på ein skjør veg mot demokrati sidan militæret tok over makta frå leiaren i landet, Omar al-Bashir, i april 2019, etter fire månader med protestar og demonstrasjonar.

Landet blir styrt no av ei blanding av sivile og militære.

