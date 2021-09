Verdsleiarane spissar øyra når Biden taler i FN

utenriks

78-åringen starta presidentperioden sin med å erklære at «USA er tilbake».

Medan Bidens forgjengar Donald Trump hadde eit noko frynsete rykte når det gjeld internasjonalt samarbeid, har Biden forkynt ein meir forsonande tone – i eit forsøk på å reparere og styrkje USAs forhold til resten av verda.

Under FNs høgnivåveke i New York denne veka vil verdsleiarane i det stille følgje nøye med på om han verkeleg vil følgje opp det han har sagt og bli ein betre samarbeidspartnar enn Trump.

Amerikanske styresmakter reknar veka som ei viktig plattform for Biden til å leggje fram prioriteringane sine og koordinere internasjonalt samarbeid for å takle ei rekkje kriser.

Måndag skal Biden møte FN-sjef António Guterres, før han tysdag skal tale for verdsleiarane i generalforsamlinga på opningsdagen for høgnivåveka. Seinare vil han møte statsministrane i Australia, India og Japan i Washington, der han òg har invitert Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Lang liste

Lista over utfordringane som står på dagsordenen når verdsleiarane møtest denne veka, er lang.

Éin av dei er situasjonen i Afghanistan, der det skaper hovudbry korleis ein skal stille seg til Taliban, som greip makta medan USAs og Natos styrkar vart trekte tilbake.

USA har sperra Afghanistans valutareservar i New York, noko som svarer litt over til 60 milliardar kroner, medan EU og Verdsbanken har stansa finansieringa av prosjekt i landet. Strategien er å kvele Talibans pengestraum for å tvinge dei nye leiarane i landet til å respektere rettane for kvinner og religiøse minoritetar.

Biden har hausta kritikk for avgjerda om å halde seg til fristen som var sett for tilbaketrekkinga, 31. august. Storbritannia og fleire andre land oppmoda Biden til å halde amerikanske styrkar på flyplassen i Kabul lenger.

Diplomatisk krise

Høgnivåveka blir arrangert samtidig som Biden står midt i ei diplomatisk krise etter at Australia droppa ein fransk kontrakt på nye ubåtar. Konflikten involverer USA, Frankrike, Storbritannia og Australia.

Frankrike har kalla heim ambassadørane sine til USA og Australia etter vrakinga av kontrakten som var verd fleire hundre milliardar kroner. Australia inngjekk heller eit strategisk samarbeid med USA og Storbritannia, utan at Frankrike var orientert om prosessen undervegs.

Ubåtkrangelen har skapt splitting mellom sentrale Nato-land og blir rekna som endå ein konsekvens av at USA prioriterer Kina framfor Europa. Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian har omtalt kontraktbrotet som «eit svik».

– Det var verkeleg ein dolk i ryggen. Det minner veldig om det som Trump dreiv med, seier ein talsperson for den franske regjeringa.

Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron har avtalt å ringjast i forkant av høgnivåveka.

Politisk svanesong

Koronapandemien vil òg stå høgt på dagsordenen. Biden avslo på eit tidleg tidspunkt oppmodinga om å donere 4–5 prosent av USAs vaksinedosar til land som treng det.

I sommar kunngjorde han likevel at USA skulle kjøpe 500 millionar dosar som skulle distribuerast av eit WHO-støtta initiativ for vaksinedistribusjon. Biden blir venta å kunngjere ytterlegare grep for å styrkje den globale vaksinebistanden.

Møta vil i tillegg markere ein politisk overgangsperiode for ei rekkje allierte. Tysklands statsminister Angela Merkel går snart av etter 16 år i sjefsstolen, medan Macron står overfor eit presidentval i april i ei tid der han slit i motbakke på meiningsmålingane.

Høgnivåveka blir òg Noregs statsminister Erna Solbergs siste moglegheit til å slå av ein prat ansikt til ansikt med Biden og andre internasjonale kollegaer i det som blir den siste FN-samlinga hennar som statsminister for denne gongen.

(©NPK)