Valet i Canada er i gang

Trudeau har sidan den første sigeren hans i 2015 leidd ei stabil mindretalsregjering, men no er han ikkje så populær som han ein gong var. No peikar meiningsmålingane mot eit jamt løp mellom Trudeaus parti Dei liberale og opposisjonspartiet Dei konservative.

Valet vart utløyst då Trudeau bad om nyval i august.

Trudeau reknar med at canadiarar vil påskjønne han for å ha leidd landet gjennom koronapandemien, skriv nyheitsbyrået AP. Canada er blant dei landa i verda som har vaksinert flest innbyggjarar, og Trudeaus regjering brukte mykje pengar på å redde økonomien under portforboda.

– Vi har støtta dykk gjennom pandemien, og no er det på tide å høyre stemmene deira. Canadiarar må sjølv få bestemme korleis vi avsluttar kampen mot covid-19, sa Trudeau i kunngjeringa 15. august.

Klima er ei av dei viktigaste sakene i forkant av valet på måndag i Canada, men partiet Dei Grøne ligg likevel an til å gjere eit dårleg val, ifølgje meiningsmålingane.

