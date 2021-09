USA opnar grensene for fullvaksinerte turistar tidleg i november

utenriks

USAs president Donald Trump stengde grensene tidleg i pandemien, og innreiseforbodet vart halde oppe av etterfølgjaren hans Joe Biden.

– Den viktigaste endringa vi gjer, er at utanlandske borgarar som reiser til USA, må vere fullvaksinert, seier Jeff Zientz, koronakoordinator i Det kvite hus.

Den tyske visestatsministeren Olaf Scholz, som kjempar om å bli den nye statsministeren i landet, hyllar USA for å ha gjennomført endringane. Også Storbritannia har rykt ut og takka USA.

– Det er ei fantastisk nyheit for handelen, og det er flott at familie og venner på kvar side av dammen kan møtast igjen, skriv statsminister Boris Johnson i Storbritannia på Twitter.

Tidleg i november

Det er ikkje klart når endringane tek til å gjelde, men Zientz seier det vil skje tidleg i november.

– Internasjonal reising er kritisk for å knyte familiar og venner saman. Også for å støtte små og større forretningar og fremje den opne utvekslinga av idear og kultur, seier Zientz.

Det blir ikkje krav om karantene for dei vaksinerte reisande, men ein må leggje fram ein negativ test teke høgst tre dagar før avreise.

Aksjekursane til vêrs

USA har stått overfor eit sterkt krav frå særleg europeiske land om å opne grensene igjen. Det blir rekna som ein siger for EU-diplomatane at grensene no blir opna.

Det blir opp til flyselskapa å samle inn informasjon om vaksinasjonen til dei reisande og negative testar, opplyser Det kvite hus.

Etter at nyheita vart kjend måndag, stig aksjekursane til reiseselskap kraftig.

