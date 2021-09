Talet koronadøde i USA snart på nivå med spanskesjuka

utenriks

Spanskesjuka tok livet av omtrent 675.000 amerikanarar. Måndag ettermiddag viser tal frå Johns Hopkins-universitetet at 673.768 amerikanarar har døydd med eller av koronaviruset.

Dei to pandemiane kan likevel ikkje samanliknast utan vidare. Situasjonen var langt verre under spanskesjuka, som herja i 1918 og 1919.

Då døydde éin av 150 amerikanarar, medan éin av 500 har døydd så langt i koronapandemien.

Globalt er dødstalet for koronapandemien 4,7 millionar menneske. Minst 50 millionar liv gjekk tapt i spanskesjuka, då det òg var langt færre menneske på jorda.

Samtidig peikar historikar E. Thomas Ewing overfor Washington Post på at spanskesjuka gjekk over etter to år, medan koronapandemien framleis tek mange liv rundt om i verda.

– Vi har ignorert leksa frå 1918. Vi følgde ikkje åtvaringane i dei første månadene til pandemien. Vi får aldri vite kor mange vi kunne ha redda viss vi hadde teke trusselen meir på alvor, seier han.

