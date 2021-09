Svensk barnefamilie fekk handgranat gjennom vindauget midt på natta

utenriks

Sverige er i toppen i Europa når det gjeld granateksplosjonar. Ei kvinne vart skadd i angrepet på måndag.

– Eg trur det er ein uskuldig familie som er ramma av ekstremt grov vald, seier Christoffer Bohman i Sollentuna-politiet.

Hendinga skjedde i 3.30-tida natt til måndag i Rotebro nord for Stockholm. Ifølgje politiet var det fleire personar til staden i bustaden.

– Det er eit under at ikkje fleire personar vart skadde, seier Bohman.

Politiet går ut frå at organiserte kriminelle står bak angrepet og seier det er klare teikn på at det ikkje var meininga at barnefamilien skulle rammast.

(©NPK)