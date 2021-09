Rapport: «Klimasjokk» fører til at tusenvis forlèt heimane sine i Burundi

utenriks

Dermed er det no «klimasjokk», og ikkje lenger konflikt, som er hovudårsaka til at folk flyttar bort frå landområda i Burundi i Aust-Afrika, ifølgje rapporten frå britiske Redd Barna.

Ifølgje rapporten, som vart publisert måndag, har over 84 prosent av alle internt fordrivne i Burundi vorte fordrivne på grunn av høgare vasstand i Tanganyikasjøen, den nest største innsjøen i Afrika. Det har ført til flaum der fleire hus og landbruksområde er øydelagde.

Spesielt barn har vorte hardt ramma av dette. Rapporten anslår at rundt 7.200 av dei fordrivne er barn under eitt år. I tillegg får ikkje eldre barn gått på skule, og mange lever på berre eitt måltid per dag, melder velgjerdsorganisasjonen.

Bønder Redd Barna har snakka med, seier flaumen har vorte kraftigare dei siste åra.

Ein annan klimarapport frå FN i juni anslår at flaum vil fordrive minst 2,7 millionar menneske i Afrika kvart år i framtida.

(©NPK)