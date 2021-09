Putin takkar for tilliten etter valsigeren

utenriks

– Eg vil gjerne rette nokre takksame ord til Russlands borgarar og takke dykk for tilliten deira, kjære venner, sa Putin i ein TV-sendt seanse måndag der han møtte leiar for Valkommisjonen Ella Pamfilova.

Valet enda med ein overlegen siger til Sameint Russland, som er støttepartiet til president Putin og regjeringsapparatet hans.

Partiet enda med nær 50 prosent av stemmene, noko som sikrar dei fleirtal i underhuset til nasjonalforsamlinga, Dumaen. Det er likevel ein nedgang frå 2016 då partiet fekk nær 5 prosentpoeng meir.

Trass nedgangen betyr resultatet at Putin kan endre grunnlova med nasjonalforsamlinga i ryggen. Med kontroll over meir enn to tredelar av dei 450 plassane i Dumaen, er han venta å feste eit endå sterkare grep om makta fram mot presidentvalet i 2024.

