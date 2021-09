Minst åtte døydde etter skyting på universitet i Russland

utenriks

Ifølgje den russiske etterforskingskomiteen er åtte personar døde og opp til 20 såra. Helsetenesta i Perm melder om 14 såra.

Komiteen opplyser at gjerningspersonen er arrestert, og at han vart såra under arrestasjonen. Dei har fastslått identiteten til mannen.

Tidlegare opplyste komiteen om fem døde og seks såra.

Ifølgje pressetenesta til universitetet brukte personen eit ikkje-dødeleg våpen. Men slike våpen kan byggjast om til å fyre av andre typar ammunisjon enn gummi- eller plastkuler.

Russiske journalistar har spreidd videosnuttar av folk som i panikk hoppar ut av vindauge på universitetet og spring frå området. Studentar fortel at dei låste seg inn i klasseromma, og lærarar seier dei barrikaderte seg på lærarrommet.

Det er uklart om folk er skadde i skytinga eller då dei hoppa ut av vindauge.

Det har òg vorte posta ein video av den antekne gjerningspersonen i sosiale medium, der han er maskert og går rundt på universitetsområdet, openbert væpna.

Millionbyen Perm ligg i Uralfjella, rundt 1.100 kilometer aust for Moskva. I mai drap ein væpna mann sju menneske på ein skule i Kazan, også aust for Moskva.

