utenriks

FTSE 100-indeks i London var ned 1 prosent, Dax i Frankfurt fall 1,9 prosent og CAC i Paris opna 1,7 ned.

Børsar i Asia fall måndag kraftig på grunn av frykt for at den kinesiske eigedomsgiganten China Evergrande skal kollapse. Hang Seng-indeksen i Hongkong var ned over 4 prosent.

Det er òg uro for situasjonen i USA, med frykt for inflasjon, stadig verre koronasmitte og moglegheiter for at sentralbanken byrjar å trappe ned på krisetiltaka.

