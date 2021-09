I delar av Tigray er grøne blad no denn einaste tilgjengelege maten

utenriks

I fleire månader har FN åtvara mot hungersnød i Tigray-regionen og kallar det den verste svoltkrisa i verda på eit tiår.

Interne dokument og vitnesbyrd skildrar no dei første svoltdødsfalla sidan Etiopias regjering i juni innførte det FN kallar «ein de facto humanitær bistandsblokade».

Det skjer etter at Etiopias statsminister, fredsprisvinnar Abiy Ahmed Ali, gjekk til krig mot dei regionale styresmaktene i fjor.

Tom for mathjelp

På eit helsesenter førre veke døydde ei mor og det nyfødde barnet hennar, som berre vog rundt 800 gram, av svolt. I dei meir enn 20 distrikta der ei hjelpegruppe jobbar, har innbyggjarar svolte i hel.

Gruppa, som ikkje vil fortelje namnet sitt i frykt for konsekvensane, seier dei no er gått heilt tom for mat og drivstoff.

I slutten av august åtvara USA om at Tigray-regionen snart ville gå tom for mat, og at humanitær hjelp blir hindra frå å komme til regionen med matvarer og nødhjelp. Nesten 30 prosent barn under fem år er underernært, det same er 80 prosent gravide og ammande kvinner, sa FNs matvareprogram onsdag.

Ifølgje Unicef lid til saman 4 millionar menneske av matkrise og matuvisse i Tigray, Afar og Amhara. 2 millionar menneske er fordrivne, og over 100.000 av kampar den siste tida.

Sjukehus i krise

– De drep folk, sa Hayelom Kebe, tidlegare direktør på eit sjukehus i Tigray, på telefon til Etiopias helsedepartement tidlegare denne månaden, fortel Hayelom.

– Dei svarte «ok, vi sender beskjeden vidare til statsministeren». Kva kan eg gjere? Eg berre gret, seier Hayelom vidare.

I tillegg går sjukehuset snart tom for medisinar, og tilsette har ikkje fått betaling sidan juni, fortel Hayelom.

Hungersnøda er ein av mange noverande problem i regionen. Etniske tigrayanarar har vorte massakrerte, gjengvaldtekne og utviste, viser rapportar frå Amnesty International. Avlingar har vorte brende og lokalsamfunn fjerna.

Truar med sanksjonar

Kamphandlingane som har herja Etiopia sidan november i fjor, starta med ein regjeringsoffensiv mot lokale leiarar i Tigray etter skuldingar om eit angrep mot ein militærforlegning i regionhovudstaden Mekele.

Sjølv om statsminister Abiy Ahmed lova ein rask siger, har kampane mellom regjeringsstyrkane og Tigrayfolkets frigjeringshær (TPLF) halde fram.

Under og etter krigen har styresmaktene i Etiopia så godt som stengt Tigray-regionen av for omverda og har gjort det vanskeleg å få nødhjelp og mat inn.

No har USA varsla at dei vil innføre sanksjonar dersom Etiopia ikkje gjer meir for å stanse kriginga og lèt nødhjelp sleppe fram. President Joe Biden har allereie signert ein orde som opnar for sanksjonar mot Etiopia, Eritrea og alle andre aktørar i Tigray-konflikten.

(©NPK)