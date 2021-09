EU og USA kritiske til valet i Russland

utenriks

EU klagar òg over at det ikkje har vore uavhengige observatørar til stades under valet, som vart avvikla frå fredag til søndag.

– Det vi har sett i forkant til dette valet, er ein atmosfære prega av truslar mot alle kritiske, uavhengige stemmer, seier EUs utanrikspolitiske talsmann Peter Stano.

Også amerikanske styresmakter er lite begeistra over måten valet vart gjennomført på, og dei sår tvil over integriteten av valet. Talsmann Ned Price for USAs utanriksdepartement seier at valet ikkje bidrog til ein fri og rettferdig prosess, og han meiner angrepet til regjeringa på kritikarar «hindra innbyggjarane i Russland i å utøve dei sivile og politiske rettane sine».

Valet enda med ein overlegen siger til Sameint Russland, som er støttepartiet til president Vladimir Putin og regjeringsapparatet hans. Valsigeren sikrar Putin fleirtal i underhuset til nasjonalforsamlinga, Dumaen.

På meiningsmålingane før valet låg partiet an til rundt 30 prosent av stemmene, men då 95 prosent av stemmene var talde opp måndag, hadde partiet fått 49,6 prosent.

