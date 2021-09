Biden ser fram til å diskutere ubåtstriden med Macron

utenriks

Dei to presidentane skal ha ein telefonsamtale om den diplomatiske krisa som har oppstått etter at USA inngjekk ein forsvarsavtale med Australia, som førte til at australiarane droppa ubåtkjøp frå Frankrike.

Ein tenestemann i Det kvite hus seier at Biden ser fram til samtalen, og at dei to presidentane vil diskutere vegen framover, etter at Frankrike kalla heim ambassadøren sin frå USA.

– Vi forstår posisjonen til Frankrike. Vi deler ikkje synet deira, seier tenestemannen.

Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian har sagt at landet vart dolka i ryggen av avtalen mellom USA og Australia.

