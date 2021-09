Afghanske kvinner reagerer sterkt på Taliban-restriksjonar

utenriks

Ei kvinne seier til nyheitsbyrået AFP at både ho og alle kvinnene med høge stillingar i utanriksdepartementet i landet har mista jobbane sine.

– Eg kan like godt vere død, seier kvinna, som ønskjer å vere anonym.

Afghanske kvinner har kjempa for rettane sine dei siste 20 åra. Dei har vorte advokatar, dommarar, pilotar og politi i dei største byane i landet. Hundretusen har komme inn i arbeidsstyrken – nødvendig i nokre tilfelle sidan mange kvinner er enkjer eller støttar funksjonshemma ektemenn som følgje av to tiår med konflikt.

No er alt arbeidet i ferd med å verta reversert.

Berre ein månad etter at Taliban overtok makta i landet, då dei lova å gi kvinner rettar etter reglane i islam, strammar gruppa nettopp inn på desse rettane.

Kvinner får ikkje gå på jobb, og jenter får ikkje lov å ta høgare utdanning. Dette skjedde òg sist dei styrte på 90-talet.

– Urovekkjande

Ordføraren i Kabul, Hamdullah Namony, fortalde pressa søndag at berre kvinner som ikkje omgåande kan erstattast av menn, har lov til å arbeide.

Eit anna teikn på at rettane til kvinner er trua, er at departementet for kvinnesaker vart avvikla. I staden er det oppretta eit departement for fremjing av dyd og førebygging av umoral.

Mabouba Suraj, leiar av kvinnenettverket i Afghanistan, seier ho er forbløffa over dei mange restriksjonane som er innførte mot kvinner og jenter den siste tida.

– Det byrjar å bli verkeleg, verkeleg urovekkjande. Er dette punktet der jenter skal bli gløymt? spør Suraj i eit intervju med nyheitsbyrået AP.

– Spørsmål om tid

Shahabudin Saqib, som er utdanningsansvarleg i Herat, seier at temaet om jenter og kvinnelege lærarar som vender tilbake til skulen, er eit spørsmål om tid, ikkje politikk.

– Det er ikkje klart når det vil skje: i morgon, neste veke eller neste månad. Vi veit ikkje, seier han.

Ein kvinneleg lærar seier at Taliban gav same beskjed om å vente førre gong dei sat ved makta.

– Taliban sa heile tida då at vi skulle få lov til å returnere til arbeidsplassane våre, men det skjedde aldri, seier ho.

Unesco-sjef Audrey Azoulay seier ho er bekymra etter meldingane om at Taliban ikkje vil la jentene komme tilbake på skulen.

– Dersom dette forbodet blir halde oppe, er det eit stort brot på den grunnleggjande retten til utdanning jenter og kvinner har, sa ho før eit møte i FN laurdag.

(©NPK)