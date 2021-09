«Ted Lasso» til topps i Emmy-utdelinga

utenriks

Stjernene var igjen tilbake på den raude løparen då den finaste prisfesten i den engelskspråklege TV-verda, Emmy-utdelinga, gjekk av stabelen natt til måndag. I år i fysisk format, utandørs og med publikum.

«Ted Lasso»vart kåra til beste komiserie og danka ut «Cobra Kai,» «Emily in Paris,» «The Flight Attendant,» «Hacks,» «The Kominsky Method» og«PEN15.»

Jason Sudeikis, hovudrolleinnehavaren i «Ted Lasso», og Jean Smart frå «Hacks» vann dei gjævaste skodespelarprisane i komediekategorien.

Mislykka fotballag

Smart fekk prisen for beste kvinnelege hovudrolle i ein komiserie. Ho fekk ståande applaus og byrja sin takketale med å minnast den avdøde ektemannen sin, skodespelaren Richard Gilliland, som døydde for seks månader sidan.

– Eg hadde ikkje vore her utan han og hans vilje til å setje karrieren min først, sa Smart, som også hylla dei to barna sine for å vere «modige individ».

Jason Sudeikis, som også produserer serien «Ted Lasso», vann prisen for beste mannlege hovudrolle i ein komiserie. Serien om det mislykka Premier League-laget og den usannsynleg amerikanske trenaren vart ein stor suksess i pandemiåret.

Nominert i 13 kategoriar

– Denne serien handlar om familiar og mentorar og lagkameratar, og eg ville ikkje ha vore her utan dei tinga i livet mitt, sa Sudeikis. Han takka òg medskodespelarane sine og sa: «Eg er berre så god som de får meg til å framstå».

Serien som kan strøymast på Apple TV+, var nominert i til saman 13 kategoriar. Hannah Waddingham vann prisen for beste kvinnelege birolle i ein komiserie, medan Brett Goldstein vann for beste mannlege birolle i same sjanger.

(©NPK)