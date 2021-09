Rettssak om Austerrikes koronahandtering i gang

utenriks

Enkja og sonen til ein 72 år gammal mann saksøkjer staten etter utbrotet tidleg i pandemien. Dei meiner handteringa førte til unødvendig liding og død.

Dei to etterlatne ber om rundt 100.000 euro – omtrent 1 million kroner – i erstatning i det som blir ei testsak for eit gruppesøksmål frå fleire hundre av dei som vart sjuke etter å ha besøkt Ischgl i februar i fjor. Det austerrikske forbrukarombodet er partshjelp i søksmålet.

Utbrotet i Ischgl blir rekna som ein av dei første superspreiarhendingane i den tidlege fasen til pandemien i Europa.

Ein uavhengig kommisjon kom i fjor fram til at styresmaktene i Tyrol var for trege med å stengje skistaden. Kommisjonen fann ikkje bevis for politisk press eller press frå næringslivet i avgjerdsprosessen.

