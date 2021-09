utenriks

Bilete frå den lokale TV-stasjonen RTV Oost viser ein mann i berr overkropp som står med armbrøst på ein balkong.

Det er ikkje stadfesta at dei døde vart drepne av piler frå ein armbrøst.

Politiet fyrte av skot, men situasjonen er no under kontroll, ifølgje politiet. Dei har arrestert ein mistenkt i saka, som også var skadd, men politiet vil ikkje kommentere kva vedkommande er mistenkt for, skriv De Telegraaf.

Politiet meiner det ikkje er snakk om eit terrorangrep.

