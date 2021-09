Hammarskjölds død like mystisk som for 60 år sidan

utenriks

Alle om bord mista livet då flyet med Hammarskjöld og teamet hans styrta natt til 18. september 1961. Spekulasjonane har sidan vore mange. Vart svensken drepen av opprørarar og leigesoldatar som samarbeidde med vestleg etterretning og gruveselskap, eller gjorde piloten ein feil som førte til at flyet styrta?

Etter langvarige undersøkingar konkluderte den britiske avisa The Observer med at både britiske og amerikanske styresmakter hadde mykje å svare for.

I 2019 kom dokumentaren «Cold Case Hammarskjöld», som peika på ein belgisk leigesoldatpilot med band til britisk etterretning.

Nekta å la seg diktere

Tragedien skjedde då DC-6 Albertina-flyet var på veg til Ndola i den dåverande britiske kolonien Nord-Rhodesia (no Zambia).

Hammarskjöld skulle forhandle fram ei våpenkvile med Moise Tshombe, leiaren for delstaten Katanga, som ønskte lausriving frå Kongo etter at landet hadde frigjort seg frå kolonimakta Belgia tre månader tidlegare.

Den kalde krigen var då på sitt mest spende, og den livlege og dynamiske FN-sjefen var fast bestemd på å sikre at FN heldt fram med å vere uavhengig og verken vart diktert av USA, Russland eller gamle kolonimakter.

Stormaktene følgde nøye med på turen fordi Katanga-regionen var enormt rik på mineral, som kopar, kobolt og uran.

Det gjorde òg utanlandske gruveselskap, som frykta at dei ville få mindre spelerom i eit uavhengig Kongo. Resultatet vart at regjeringa til Tshombe hadde både gruveselskapa, Belgia og europeiske leigesoldatar i ryggen då Hammarskjöld var på veg for å få slutt på den væpna konflikten.

– Eksplosjon

Då flyet med Hammarskjöld vart meldt sakna tidleg om morgonen, vart det klart at ingen av flyplassane i nærleiken hadde hatt radiokontakt med flyet.

Etter ein fleire timar lang leiteaksjon, vart vrakrestane funne i skogen rundt 12 kilometer frå Ndola-flyplassen. I alt 17 personar mista livet. Ein av dei, ein amerikansk FN-offiser, overlevde likevel i nokre dagar og rakk å fortelje at det hadde vore ein kraftig eksplosjon om bord følgd av fleire små smellar.

Rykta om sabotasje vart raskt avviste, og dei første undersøkingane konkluderte med at flyet styrta fordi flygaren hadde gjort ein feil.

Saka vart etterforska på nytt på 1990-talet. Då sa to tidlegare FN-representantar i Katanga at dei var overtydde om at flyet styrta fordi det vart skote frå to fly som var innleigde av «europeiske industriselskap» som «kontrollerte Katanga».

Dokument forsvann

Endå ei dreiing kom i 1998 då det vart etablert ein sanningskommisjon i Sør-Afrika etter apartheid. Det vart funne dokument som kunne tyde på at både sørafrikanske, britiske og amerikanske styresmakter var innblanda i ein drapsplan mot Hammarskjöld. Operasjonen hadde kodenamnet «How's Celeste? ".

Men originaldokumenta som vart funne under arbeidet til sanningskommisjonen, har sidan forsvunne, og utanriksdepartementet i London har avvist skuldingane.

I 2015 godtok FN teorien om at flyet vart skote ned på bakgrunn av ei undersøking gjort av uavhengige ekspertar. FN bad samtidig om at etterforskinga skulle halde fram. Sørkoreanaren Ban Ki-moon var då FNs generalsekretær, og han oppmoda alle medlemslanda i FN til å dele all informasjon dei måtte sitje på. Håpet var at det ville dukke opp lydopptak frå cockpiten og dessutan radiomeldingar som den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha hatt i 1961.

Men i 2019 gav Ban beskjed om at oppmodinga ikkje hadde ført til fleire opplysningar om saka.

Amerikansk og britisk sommel

Avisa The Observer har òg gjort grundige forsøk på å finne ut kva som skjedde. Men journalistane opplevde at både USA og Storbritannia somla med å gi ut informasjon.

Avisa fekk likevel tak i ein rapport frå Mohamed Chande Othman, ein tidlegare høgsterettsdommar frå Tanzania som av FN vart beden om å ta ein ny kikk på saka. Othman mistenkte at USA og Storbritannia halte ut saka med vilje, for å kunne halde tilbake viktig og hittil ukjend informasjon.

Ifølgje avisa var den belgiske piloten som var mistenkt for å ha skote flyet ned, ikkje klar over at Hammarskjöld var om bord. Han kom seinare med ei tilståing til ein venn, som sørgde for å spele inn samtalen.

Etterforskinga fortset

Den franske journalisten Maurin Picard har i mellomtida konkludert med at utanlandske leigesoldatar som støtta Katanga, var ansvarlege for at Hammarskjöld døydde. Skuldingane vart publiserte i boka han skreiv om saka i 2019.

FN har forlengt etterforskinga si og håpar at det skal komme nye rettesnorer når dokumenta i saka blir nedgraderte og offentleggjorde.

Familien til Hammarskjöld skal laurdag markere 60-årsdagen for dødsfallet med ein seremoni i Sverige. Sonen Peder ber dei aktuelle regjeringane om å vere ærlege.

– Somme land i FN-etterforskinga har ikkje stått fram, som Belgia og USA. Vi vil setje pris på meir openheit. Det er lenge sidan han døydde, seier Peder Hammarskjöld.

