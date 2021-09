Domstol: Zuma blir sitjande i fengsel

utenriks

Zuma (79), som for tida er på sjukehus etter ein operasjon, bad i sommar om å få oppheva fengselsdommen av helsegrunnar. Zuma argumenterte òg for at dommen var «overdriven».

Men fredag kunngjorde grunnlovsdomstolen at han må sone ferdig straffa.

Zuma vart tidlegare i sommar dømt til 15 månaders fengsel for å ha vist forakt for retten etter å ha nekta å møte for å forklare seg for antikorrupsjonskommisjonen i landet.

Sjølve korrupsjonsrettssaka mot Zuma har vorte utsett fleire gonger på grunn av helsa hans. Han er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i samband med kjøp av kampfly, patruljebåtar og militært utstyr frå fleire europeiske våpenprodusentar.

Jacob Zuma var president i Sør-Afrika frå 2009 til 2018.

(©NPK)