Amnesty: Egypt skremmer aktivistar til å teie

Organisasjonen har i rapporten «Dette sluttar ikkje før du døyr» intervjua 28 egyptiske aktivistar.

Alle har opplevd å bli kalla inn til Egypts tryggingsteneste, ein av dei mest frykta institusjonane i landet.

– Aktivistar og menneskerettsaktivistar seier at kvar gong dei har vorte innkalla, så har dei vorte trua med arrestasjon og rettsforfølging om dei ikkje vart med på avhøyra, og dei søkte gjennom heimane til dei som ikkje møtte opp, opplyser Amnesty.

Dei fleste av aktivistane, 21 menn og sju kvinner, seier dei lever i konstant frykt for å bli arresterte av tryggingstenesta.

– Det har resultert i at mange er for redde til å uttrykkje meiningane sine eller delta i politiske aktivitetar, og somme har vorte drivne i eksil, ifølgje Amnesty.

Blir trua med tortur

Rapporten inneheld detaljar om korleis aktivistane, mange av dei tidlegare politiske fangar, rutinemessig blir utsett for inngåande utspørjingar der dei blir trua med at dei sjølv eller familien deira kan bli utsett for tortur, om dei nektar å dele informasjon.

Tryggingstenesta blir òg skulda for å undersøkje telefonar og kontoar i sosiale medium utan løyve.

Det er ingen advokatar til stades under utspørjingane.

Ein av dei mest kjende politiske fangane i Egypt, Alaa Abdel-Fattah, har tidlegare fortalt nyheitsbyrået AFP om korleis han fekk ei rekkje forbod medan han var lauslaten ein kort periode mellom to fengselsdommar.

Avsette forgjengar

President Abdel Fattah al-Sisi stod i 2013 i spissen for eit militærkupp og har etter dette sørgt for å kneble nærast all opposisjon.

Egypts noverande regime blir av mange rekna som meir autoritært enn det Hosni Mubarak leidde, og som folkeopprøret under den såkalla arabiske våren i 2011 var retta mot.

Menneskerettsgrupper anslår at det i dag sit rundt 60.000 politiske fangar i egyptiske fengsel, både islamistar og sekulære.

Under kuppet vart den første folkevalde presidenten i landet, islamisten Mohamed Mursi, avsett og fengsla. Mange egyptarar meinte Mursi var for islamistisk orientert og hadde før kuppet delteke i massedemonstrasjonar.

Mursi døydde under eit rettsmøte i Kairo i juni 2019, etter nesten fem år i fangenskap.

Nytt og «humant» fengsel

Amnesty ber Sisi få slutt på det gruppa kallar «utanomrettsleg trakassering». Men sjølv avviser han at landet bryt menneskerettane.

– Eg vil ikkje at egyptarar skal føle at det er brot på menneskerettane i Egypt, sa Sisi då han deltok på eit direktesendt innringingsprogram på TV onsdag kveld.

Han oppgav at Egypt om få veker vil opne det «største fengselsanlegget» i landet, etter modell frå USA, der fangane skal få «human» behandling.

Tidlegare denne veka lanserte Sisi det han omtalte som ein nasjonal strategi for menneskerettar, samstundes som han langa ut mot internasjonale grupper som Amnesty. Ifølgje Sisi er Amnesty verken klar over eller har innsikt i det breie spekteret av utfordringar som Egypt står overfor.

