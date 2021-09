Romturistar skotne opp frå Florida

utenriks

Raketten lyste opp himmelen idet dei ni motorane skauv totrinnsraketten ut i verdsrommet.

Romkapselen Crew Dragon nådde kort tid etter si første bane, og raketten sette kursen tilbake mot jorda og landa på droneskipet Just Read the Instructions utanfor Floridas kyst.

Fasen til Dragon-kapselen to, som plasserte kapselen i den endelege banen på 585 kilometer over jordoverflata, vart fullført klokka 5 torsdag morgon norsk tid. Det er ny høgderekord for Dragon, og er lenger ut i rommet enn Den internasjonale romstasjonen (ISS), som har ei banehøgd på 408 kilometer over jordoverflata.

I denne banen skal dei fire romturistane vere tre dagar medan kapselen bevegar seg i ein fart på 28.000 kilometer i timen rundt jorda.

Den 38 år gamle milliardæren Jared Isaacman står bak den historiske oppskytinga.

Det er første gong at ei slik ferd blir gjennomført utan profesjonelle astronautar om bord.

Tredje milliardær i rommet

Dei siste månadene har fleire andre milliardærar reist ut i rommet. Richard Branson og Jeff Bezos nådde nye høgder med farkostar frå dei respektive selskapa sine Virgin Galactic og Blue Origin.

Men Branson og Bezos nøgde seg med korte svippturar forbi det som offisielt er grensa mellom atmosfæren og verdsrommet.

SpaceX-oppskytinga bringar Isaacman og dei tre andre om bord lenger ut i verdsrommet enn det Branson og Bezos var.

Isaacman har chartra romfartøyet av Elon Musks selskap SpaceX.

– Dette er ikkje utan risiko, erkjenner Isaacman i ein Netflix-dokumentar om prosjektet.

Håp, gåvmildheit og velstand

Ei viss relevant erfaring må Isaacman seiast å ha. Han har lang erfaring som hobby-pilot og kvalifikasjonar til å kunne flyge fleire militære fly.

I 2008 sette han rekord då han flaug rundt jorda på under 62 timar med eit lite jetfly.

38-åringen har hyra mannskapet sitt på originalt vis. Han har valt ut tre personar som skal representere tre verdiar: Håp, gåvmildheit og velstand.

Legeassistent Hayley Arceneaux (29) overlevde ein kreftsjukdom som barn og representerer håp. Ho er den yngste amerikanaren – og den første personen med protese – som blir send opp i bane. På romferda skal ho ha det medisinske ansvaret.

Ville bli astronaut

Ansvaret for kommunikasjonen med jorda ligg hos Chris Sembroski (42), ein veteran frå det amerikanske luftforsvaret. Han representerer gåvmildheit sidan han har donert pengar til sjukehuset som i si tid behandla Arceneaux.

Geologiprofessor Sian Proctor (51) har tidlegare søkt to gonger om å få bli Nasa-astronaut. Ho blir den fjerde afroamerikanske kvinna som deltek på ei romferd.

Proctor representerer velstand sidan ho starta eit netthandelsselskap med rom-tematikk som ledd i ein gründer-konkurranse arrangert av Isaacmans selskap.

(©NPK)