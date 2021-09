Over ein milliard kinesarar fullvaksinerte

utenriks

Landet har stort sett fått kontroll over viruset, men jobbar for å få vaksinert dei aller fleste innbyggjarane parallelt med at eit utbrot av deltavarianten spreier seg søraust i Kina.

– Per 15. september er det sett 2,16 milliardar vaksinedosar, seier talsmann Mi Feng i det kinesiske helsedirektoratet på ei pressebrifing.

Regjeringa har ikkje gått ut med eit mål for vaksinedekninga, men virolog Zhong Nanshan sa sist månad at 80 prosent av befolkninga truleg vil vere vaksinerte innan utgangen av året.

