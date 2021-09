Nær 2.700 nye koronadødsfall i USA

utenriks

Pandemien held fram med å herje i USA, der 666.618 personar så langt har mista livet sidan starten. Onsdag fekk over 17.000 personar fekk påvist koronasmitte i landet.

Det vart rapportert flest dødstal i Texas, der 417 personar mista livet av virussjukdommen det siste døgnet. Noko under 100.000 personar er no innlagde på amerikanske sjukehus med korona, noko som er færre enn for nokre veker sidan.

Så langt har 210.361.099 menneske, eller 63,4 prosent av den amerikanske befolkninga, fått minst ein vaksinedose, ifølgje det amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

