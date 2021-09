Miljødom mot presidenten i Indonesia

utenriks

Eit einstemmig panel beståande av tre dommarar kom med rettsavgjerda mot president Joko Widodo torsdag i samband med eit søksmål frå 32 innbyggjarar i Jakarta. I tillegg til presidenten er ministrane for helse, miljø og innanrikssaker saksøkte, saman med guvernørane i Jakarta, og provinsane Banten og Vest-Java.

Dommar Saifuddin Zuhri seier dei sju må ta grep for å sikre retten til helse for innbyggjarane i Jakarta ved å stramme inn regelverket for luftkvalitet og verne helse, miljø og økosystemet.

Saksøkjarane inkluderer aktivistar, offentleg kjende personar, motorsykkeltaxisjåførar og personar med sjukdommar som blir knytte til forureining. Dei har ikkje bede om økonomisk erstatning, men har kravd strengare overvaking og hardare sanksjonar mot dei som forureinar.

Jakarta har ti millionar innbyggjarar, og det bur tre gonger så mange i storbyregionen.

