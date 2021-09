Jubel då kolonne med iransk drivstoff kom til Libanon

utenriks

Rundt 80 tankbilar kryssa torsdag grensa mellom Syria og Hermel-regionen aust i Libanon. Dei vart møtte av nøgde Hizbollah-tilhengjarar som vifta med flagget til den sjiamuslimske gruppa, og kvinner som kasta ris og roseblad.

Hizbollah-leiar Hassan Nasrallah lova i august at han ville skaffe drivstoff, som det no er stor mangel på, som følgje av den økonomiske krisa, og at det ville komme frå Iran.

Libanon greidde ikkje lenger å betene statsgjelda si i fjor. Landet har dermed ikkje lenger råd til å importere viktige varer, heller ikkje bensin og diesel som blir brukt i kraftgeneratorar.

Tidlegare denne veka kom det første iranske lasteskipet til den syriske hamnebyen Baniyas. Lasta vart deretter lossa over til lastebilar og send vidare til Libanon.

(©NPK)