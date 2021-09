Fleire nye arbeidsledige i USA

utenriks

I førre veike kom det 332.000 nye søknader om arbeidsløysetrygd, opp frå 312.000 veka før, viser tal frå det amerikanske arbeidsetaten. Desse tala følgjer stort sett utviklinga i talet på oppseiingar.

Dei har vore fallande dei siste to månadene medan mange arbeidsgivarar slit med å finne folk og har halde på dei tilsetje. For to veker sidan var talet på nye dagpengesøknader på det lågaste nivået sidan pandemiutbrotet i mars 2020.

I delstaten Louisiana var det 4.000 fleire søknader om dagpengar, eit teikn på at skadane frå orkanen Ida har ført til at mange har mista jobben.

Deltavarianten av koronaviruset har dei siste vekene svekt arbeidsmarknaden og økonomien generelt, og mange amerikanarar har droppa reiser, hotellovernattingar og middagar ute.

(©NPK)