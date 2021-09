FN: Pandemien har ikkje bremsa den globale oppvarminga

utenriks

– I år har utsleppa frå fossilt brensel teke seg opp igjen, konsentrasjonen av drivhusgassar held fram med å auke, og alle kontinent har opplevd menneskeforsterka vêrfenomen som påverkar liv, helse og levebrød, skriv generalsekretær António Guterres i forordet til rapporten United in Science 2021.

Rapporten viser at store kutt må på plass omgåande om det skal vere mogleg å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader, seier Guterres.

Han seier konklusjonane er «ei skremmande vurdering av kor langt unna vi er» å nå måla i Parisavtalen. Avtalen frå 2015 tek til orde for å halde oppvarminga under 2 grader samanlikna med førindustriell tid, medan det ideelle vil vere å avgrense seg til rundt halvanna grad.

– Med mindre det er umiddelbare, raske og omfattande kutt i utsleppa av drivhusgassar, vil det vere umogleg å avgrense oppvarminga til 1,5 grader, skriv Guterres og legg til at «konsekvensane vil vere katastrofale for folk og for planeten».

I november arrangerer FN klimatoppmøtet COP26 i skotske Glasgow.

