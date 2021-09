3.000 uvaksinerte helsearbeidarar permitterte i Frankrike

utenriks

– Rundt 3.000 permisjonsvarsel vart sendt ut til uvaksinerte tilsette ved helsesenter og klinikkar i går, seier helseminister Olivier Véran i eit radiointervju torsdag morgon.

Han seier nokre titals helsearbeidarar har levert inn oppseiing heller enn å takke ja til vaksine. For å setje det i perspektiv minner Veran om at det er 2,7 millionar helsearbeidarar i landet, og han forsikrar at helsetenestene er varetekne.

President Emmanuel Macron gav i juli beskjed til tilsette ved sjukehus, sjukeheimar og i brannvesenet om at dei ville bli permitterte om dei ikkje hadde sørgt for å få minst éin vaksinedose innan 15. september. Mange sjukepleiarar har vore skeptiske og stilt spørsmål ved tryggleiken og effektiviteten til vaksinane.

Sist veke anslo helsevesenet at rundt 12 prosent av sjukehustilsette og 6 prosent av privatpraktiserande legar ikkje var vaksinerte enno.

Frankrike tilbyr vaksine til barn ned til 12 år, og 70 prosent av befolkninga i landet er no fullvaksinert.

