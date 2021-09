Skogbrannar i California femdobla på eitt døgn

utenriks

Dei to brannane nærmar seg eit område i nasjonalparken kalla Giant Forest, der det veks over 2.000 sequoia-tre, dei største trea målt i volum på planeten. Tilsette i nasjonalparken og bebuarar i nærleiken har vorte evakuerte, skriv Los Angeles Times.

Likevel er det ingen omgåande fare for at brannane rammar dei kjende kjempetrea, fortel Mark Ruggiero, ein talsmann for nasjonalparken.

Dei to brannane har fått namna Paradise og Colony og går under fellesnemninga KNP Complex. Tysdag ettermiddag lokal tid utgjorde dei eit område på 23,7 kvadratkilometer, ein auke på meir enn 19,4 kvadratkilometer frå eitt døgn tidlegare.

Brannane starta torsdag førre veke, og er blant meir enn 15 store skogbrannar som for tida herjar i California, blant dei den enorme Dixie-brannen som har rasert nesten 4.050 kvadratkilometer.

(©NPK)