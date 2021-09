Riksadvokaten vil sikte statsministeren på Haiti for presidentdrap

utenriks

Lokale medium siterer eit brev frå påtalemakta til ein domstol. Statsminister Henry skal òg ha vorte nekta å forlate landet, ifølgje eit anna brev som skal ha vorte sendt til utlendingseininga til Haiti.

Tysdag bad riksadvokat Bed-Ford Claude om at statsministeren blir sikta for attentatet, som fann stad i sommar.

– Det er tilstrekkeleg med kompromitterande element til å ta ut sikting mot Henry og be om at han blir tiltalt, skreiv Claude i ordren. Han bad òg politiet sørgje for at statsministeren ikkje kan forlate landet.

Kort tid etter fekk riksadvokaten sparken av statsministeren.

– Eg har gleda av å informere deg om at det er vedteke å seie deg opp, heiter det i ein offisiell uttale frå Henry.

Tidlegare tysdag bad riksadvokaten om eit møte med Henry for å få han til å forklare seg om kvifor ein av dei hovudmistenkte for drapet hadde ringt til Henry to gonger berre få timar etter drapet. Henry har ikkje direkte kommentert desse skuldingane, men tok nyleg til Twitter for å fordømme det han meiner er påstandar meint for «å skape forvirring og hindre rettferd».

Jovenel Moïse vart skotne og drepne i sin eigen heim 7. juli, og kona hans Martine Moïse vart alvorleg skadd. Kort tid etter vart over 20 personar arresterte og sikta for drapet. Dei aller fleste av dei er utanlandske statsborgarar.

Fleire av etterforskarane i saka har gått i dekning etter at dei skal ha fått drapstruslar.

