London-politiet vil ikkje etterforske omstridd Diana-intervju

utenriks

Avgjerda kjem etter at ein uavhengig granskingskommisjon i mai konkluderte med at BBC-journalist Martin Bashir hadde lurt broren til Diana til å hjelpe til med å arrangere intervjuet, der prinsessa for første gong uttalte seg om sitt anstrengde ekteskap med prins Charles.

I ei fråsegn onsdag sa politiet at dei ikkje har funne bevis for at ei straffbar handling er gjort og derfor ikkje set i verk fleire tiltak.

Intervjuet, som vart sett av nesten 23 millionar menneske, skapte stor oppstandelse, ikkje minst ytringane til Diana om at dei var tre i ekteskapet, ein referanse til den noverande kona til prins Charles hertuginne Camilla.

(©NPK)