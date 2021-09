EU vil styrkje forsvaret og beredskap mot pandemiar

utenriks

– Eg foreslår eit nytt oppdrag. Eit helseberedskapsoppdrag for heile EU, som skal følgjast av ei investering på 50 milliardar euro innan 2027, sa Ursula von der Leyen i den årlege talen sin til EU-parlamentet onsdag.

– Vi jobbar med ein europeisk helseunion – òg for verdas skuld. Vi har vist at vi er best når vi jobbar saman, sa EU-toppen.

Den nye helseberedskapen skal bidra til at ein sjukdom som oppstår lokalt, aldri meir skal bli eit globalt problem, slik det skjedde med koronaviruset, forklarte von der Leyen, som også minner om at pandemien ikkje er over.

– Ein pandemi er ein maraton, ikkje ein sprint. Vi følgjer vitskapen, vi har levert i Europa og elles i verda. Vi har lykkast fordi vi har gjort det på den europeiske måten, sa von der Leyen.

Ho la til at tida ikkje er inne for å lene seg tilbake, men at det viktigaste no er å få opp farten i den globale vaksineinnsatsen. EU donerer derfor 200 millionar ekstra vaksinedosar til land utanfor unionen.

Toppmøte om forsvar

I talen varsla von der Leyen òg at ho og presidenten i Frankrike vil halde eit toppmøte om forsvar neste år.

– Det er på tide at Europa tek steget opp til neste nivå, sa EU-toppen. Frankrike har formannskapet i EU første halvår 2002, og Macron vil presse medlemslanda til meir samarbeid på forsvarsfeltet.

Forsvarssamarbeid er ikkje ukomplisert i EU, der mange av medlemslanda òg er med i Nato, og somme, særleg dei som er mest utsett for truslar frå Russland, ikkje vil risikere å svekkje banda med USA.

– Men det finst ganske enkelt ingen tryggleiks- og forsvarsspørsmål der mindre samarbeid er svaret, understreka von der Leyen, som også har lova å jobbe tettare med nettopp Nato.

– Men det er berre ein del av likninga. Europa kan openbert vere i stand til, og villig til, å gjere meir på eiga hand, påpeika EU-toppen.

Afghanistan og tvangsarbeid

Afghanistan dukka òg opp onsdag, og framfor parlamentarikarane i Strasbourg lova von der Leyen å gi 100 millionar euro – vel ein milliard kroner – meir i naudhjelp til det krigsherja landet.

– Vi må gjere alt vi kan for å unngå risikoen for alvorleg hungersnaud og ein humanitær katastrofe, var bodskapen frå ein EU-leiar som lovar at dei 27 medlemslanda vil støtte det afghanske folket.

For å kjempe mot bruken av tvangsarbeid, tok von der Leyen til orde for eit forbod mot import av produkt som er laga med tvangsarbeid.

– Vi kan aldri akseptere at folk blir tvinga til å framstille produkt og at desse produkta endar opp i butikkar i EU: Global handel er bra og nødvendig, men kan aldri skje på kostnad av fridommen og verdigheita til folk, sa von der Leyen.

Ein rapport frå den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO fastslo i 2017 at «tvangsarbeid vert brukt til å framstille noko av maten vi et og kleda vi går med, og til reingjering av bygningen mange av oss jobbar i».

Teknologi og arbeidsutveksling

Eit meir optimistisk punkt i talen på onsdag var ambisjonane von der Leyen har om at EU skal bli verdsleiande innan halvleiarar. Logistikkproblem under pandemien har ført til at dette har vorte ei mangelvare, og EU-sjefen lovar eit krafttak innan utvikling og produksjon av halvleiarar.

– Mange seier at det ikkje kjem til å gå, men la oss vere modige. La oss bli verdsleiande igjen, lydde oppmodinga.

Von der Leyen kom òg med løfte om auka innsats mot skattesnusk og eit heilt nytt system – som har fått namnet Alma – som skal bli arbeidslivet sitt svar på studentutvekslingsprogrammet Erasmus.

– Alma skal gi alle sjansen til å jobbe ein periode i andre medlemsland. Vi skal gjere 2022 til eit ungdomsår, sa von der Leyen om året vi har i vente.

(©NPK)