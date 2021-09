Det mystiske «Havanna-syndromet» spreier stadig uvisse

utenriks

Ingen har førebels klart å forstå kva som forårsakar problema, men teoriane er mange. Kan det vere angrep med mikrobølgjer? Eller ultralyd?

Eller det kan vere ein type gift – myggmiddel?

Kanskje symptoma til og med er fysiske reaksjonar på lyden av sirissar? Eller er problema rett og slett utløyst av stress?

Første gong i 2016

Dei første tilfella dukka opp i Cubas hovudstad Havanna i 2016. CIA-tilsette ved den amerikanske ambassaden opplevde då nokre merkelege symptom.

Sidan den gong har liknande symptom vorte melde frå amerikanske diplomatar og etterretningspersonell utstasjonert i så vidt ulike land som Australia, Kina, Russland, Taiwan, Tyskland og til og med Washington.

Berre i den austerrikske hovudstaden Wien har meir enn 20 amerikanarar hatt liknande symptom den siste tida, skriv The New Yorker.

Nokre av dei som er ramma, fortel at dei har høyrt høge eller skarpe lydar som gjorde dei kvalme. Nokon fortel at dei etterpå har byrja å blø naseblod, fått hovudverk eller andre symptom.

CIA med eiga gruppe

Ekspertar prøver stadig å finne ut kva som kan vere forklaringa. Sidan mars har CIA sett ei eiga gruppe til å undersøkje desse uforklarlege helsehendingane.

Utanriksdepartementet og andre styresmakter har òg auka innsatsen for å finne årsaka – og kven som eventuelt står bak «angrepa» – viss det er altså er snakk om det.

Mikrobølgjer?

På slutten av 2020 meinte amerikanske National Academy of Sciences at den mest sannsynlege forklaringa var mikrobølgjer.

Fleire land har utvikla berbare mikrobølgjevåpen. Desse kan forårsake skade på menneskelege hjernar, skriv The Guardian.

Mellom anna Russland og Kina, men også eit amerikansk selskap skal ha produsert ein prototyp av denne typen våpen i 2004.

Ein veit ikkje med tryggleik kor mange tilfelle det er av «Havanna-syndromet». Men The Economist skriv at over 200 personar har rapportert som slike symptom. Dei fleste er amerikanarar, men det finst òg nokre canadiarar.

Kamala Harris eit mål?

I august rapporterte den amerikanske ambassaden i Hanoi det som ein går ut frå er ei ny sak.

Det førte til at USAs visepresident Kamala Harris utsette den planlagde turen sin til Vietnam 24. august med nokre timar – av frykt for at ho kunne vere målet.

CIA-medarbeidaren Marc Polymeropoulos, som sjølv vart ramma i 2017, meiner at «angrepa» har vorte meir vanleg.

– Motstandarane våre sende ei klar melding om at dei ikkje berre kan no etterretningspersonell, diplomatar og militære, seier han til nyheitsbyrået AFP.

– Med dette ville dei vise at dei kan no personar – sjølv heilt på toppen, var konklusjonen hans etter hendinga i Hanoi.

