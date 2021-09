utenriks

Det som blir omtalt som eit «uidentifisert prosjektil», flaug mot havet utanfor austkysten onsdag ifølgje ei fråsegn frå forsvarskommandoen i Sør-Korea.

Det finst førebels ingen fleire detaljar, verken om kva type rakett det skal dreie seg om, kor langt han har floge, eller om det er skote opp fleire enn éin.

For to dagar sidan kunngjorde Nord-Korea at landet i helga gjennomførte fleire testar med ein nyutvikla kryssarrakett.

(©NPK)