Spansk kjempebrann under kontroll etter sju dagar

Over 2.600 personar har måtta forlate heimane sine som følgje av brannen, og eitt av brannmannskapa mista livet under sløkkjearbeidet. 500 brannfolk og 51 brannfly har delteke i arbeidet for å slå ned flammane, som har herja i eit område på over 8.000 hektar.

Styresmaktene trur brannen vart starta med vilje førre onsdag i Sierra Bermeja-fjella i nærleiken av Estepona.

– Brannen er under kontroll. Regnet som har falle i nokre timar, har vore vår beste allierte, opplyser leiaren i Andalucía-regionen, Juanma Moreno. Han åtvarar likevel om at sløkkinga er i ein vanskeleg fase og at brannen ikkje er sløkt enno.

