Orkanen Nicholas nærmar seg Texas

utenriks

Nicholas har ein vindstyrke på 33,3 meter i sekundet, med høgare kraft i kasta. Natt til tysdag norsk tid vart Nicholas oppgradert til orkan.

– Nicholas fører med seg store nedbørsmengder, kraftig vind og stormflod til delar av den sentrale og nordlege kysten av Texas, heiter det i ei oppdatering frå det amerikanske orkanvarslingssenteret NHC.

Tidleg tysdag morgon norsk tid hadde orkanen enno ikkje nådd kysten, men prognosane går ut på at storbyen Houston ligg i banen til orkanen. Det er venta at Nicholas vil dumpe 457 millimeter nedbør over Houston-området.

(©NPK)