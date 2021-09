Mor til Boris Johnson er død

utenriks

Wahl, som fekk diagnosen Parkinsons sjukdom som 40-åring, døydde «plutseleg og fredeleg» på St. Mary's Hospital i Vest-London måndag, står det i ein dødsannonse i The Times tysdag.

Den britiske statsministeren er eldst av fire barn ho fekk med den første ektemannen sin, Stanley Johnson. Dei to var gift frå 1963 til 1979. Wahl gifta seg på nytt i 1988. Ho og historieprofessor Nicholas Wahl fekk ingen barn. Dei heldt saman til han døydde i 1996.

Boris Johnson har sagt at mora lærte han å han «ei sterk tro på at kvart menneske på planeten er like viktig, like verdig og like verdifullt».

