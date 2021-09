Kreml: Putin er heilt frisk

utenriks

Personar i den nære krinsen til den russiske presidenten er stadfesta koronasmitta, opplyser Kreml i ei fråsegn tysdag.

– Presidenten er heilt frisk, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov tysdag. Han føydde til at Putin har teke ein koronatest, som var negativ. Kor lenge Putin skal isolere seg, er ikkje kjent.

Det er heller ikkje klart kven i krinsen rundt den russiske presidenten som har vorte koronasmitta.

Putin er vaksinert mot koronaviruset. Han stadfesta under den årlege, direkte utspørjinga på russisk TV i juni at han hadde fått den russiskutvikla Sputnik-vaksinen. Andre dose skal ha vorte gitt i april.

Den russiske presidenten deltok på ei rekkje arrangement måndag. Han møtte russiske Paralympics-deltakarar, var til stades under ei militærøving der russiske og kviterussiske styrkar trena saman og møtte Syria-president Bashar al-Assad.

Russland er hardt ramma av pandemien. Så langt er det registrert over 7,1 millionar smitta. Det statlege statistikkbyrået Rosstat opplyste i august at det samla talet virusrelaterte dødsfall i Russland ved utgangen av juli, var over 215.000.

(©NPK)